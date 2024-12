De la Mariola a la Mediterrània. Estellés i Fuster conversen seguint les petjades de la <<sargantana d’aigua>>

Els autors, amb l’objectiu de participar en les activitats de Cent d’Estellés i aprofitant que encara cueja l’Any Joan Fuster, han elaborat un llibre adreçat a tothom, però en especial a la gent de les comarques valencianes del sud. Un humil homenatge que uneix a aquests dos escriptors i amics: la poesia estellesiana i la prosa fusteriana. Una mena de recorregut turístic, poètic i literari.

Els autors han fet una selecció de fragments del llibre de Joan Fuster, Viatge pel País Valencià (Edicions 62, 1975), i de poemes del Mural del País Valencià (Edicions 3 i 4, 1996) de Vicent Andrés Estellés, i alguns altres textos complementaris i enriquidors, tot posant-lo en “diàleg” per escriure i descriure un viatge imaginari dels dos grans homenots. El fil conductor d’aquest recorregut és el riu Vinalopó, «una sargantana d’aigua» com l’anomena Estellés, i el punt de partida és des del cim del Montcabrer, a la Serra de Mariola. Des d’ací davallaran, riu avall, per conèixer les terres per on hi va discorrent, i alguna altra limítrof, tot arribant quasi trontollant fins on les seues aigües es perden a la Mediterrània.

El llibre ha estat editat per Edicions del Sud, amb la col·laboració dels ajuntaments d’Alcoi, Beneixama, Bocairent, Cocentaina, Monòver, Novelda, Petrer i la Delegació d’Alacant de l’Institut d’Estudis Catalans.