Dissabte passat, malgrat la pluja, vam inaugurar el Centre d’Interpretació del Tractat d’Almisrà. Aquest projecte de l’Associació del Tractat, que s’inicià en la dècada dels vuitanta, ara ja és una realitat. Un centre per posar en valor el Camp de Mirra i aquell important fet històric que marcà el futur dels valencians, i molt especialment de la gent i dels pobles de les valls d’Almisrà. No deixeu d’anar-hi, paga la pena veure aquesta casa de llauradors, convertida en un museu etnogràfic i d’informació al voltant del Tractat. Enhorabona a totes les persones que ho han fet possible, i especialment a Romà Francès que, com una formigueta, ha treballat de valent per aconseguir els recursos necessaris.

