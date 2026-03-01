Vicent Galduf

Cròniques Edetanes: pòdcast i audiovisuals

  • d'oblits i des-oblits
  • Destarifos
  • Llíria en imatges
  • País Petit
  • raonaments
  • Terres Edetanes
  • València Oblidada
  • TikTok Cròniques Edetanes
  • Instagram Cròniques Edetanes
  • YouTube Cròniques Edetanes
  • XafaNúvols Twitter
  • Pòdcast Cròniques Edetanes
  • Cròniques Edetanes Programes
  • Cròniques audiovisuals Edetanes

    • XXIV Travessa de la Serra Calderona…

    1 de març de 2026
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Pòdcast, Terres Edetanes

    Institut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria… 28 febrer 2026… Olocau, Alt de la Pedralbilla, Molló dels Tres Termes, sender de Tristany, Font de Sentig, Olocau…

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube

     

    Vista  des de l’Alt de la Pedralbilla (Calderona – Olocau) en un dia clar:

    Si l’amplieu veureu a l’esquerra el Montgó i a la dreta Marines, Llíria, Benaguasil i Vilamarxant. Al fons detectareu un poc Xest i Xiva i si mireu un poc cap a l’esquerra trobareu Les Rodanes i Riba-roja.

     

    El Golf de València, el Montgó… i el Cap de Sant Antoni!!!

     

    Molló dels Tres Termes: quasi tots estan a Olocau, tres a Marines i el fotograf a Gàtova

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.