Vicent Galduf

    • Vídeo inèdit de 1971 de la construcció del Pavelló Vell de Llíria…

    3 de febrer de 2026
    Cròniques audiovisuals Edetanes, d'oblits i des-oblits, Llíria en imatges, Pòdcast, Terres Edetanes

    … filmació en súper-8 mm de Carlos Peñarrocha, jugador de llegenda del bàsquet edetà… en abril la primavera d’eixe any, la pista de la Piscina esdevingué Pavelló de Llíria… una gran odissea autènticament popular: l’ajuntament de la capital del Camp de Túria sols tenia diners per a fer front al material… l’esforç de tot un poble amb un coordinat treball possibilità aquest somni que pareixia irrealitzable… des de 1945 la passió groga i negra superant amb sentiment tots els reptes!!!

