Vídeo inèdit Bàsquet Llíria 5 abril 1970

El club edetà va arrasar al grup Valencià de la Tercera Divisió on no va perdre cap partit de la temporada i només va cedir un empat en la lliga regular…
El campió valencià i el de les Illes Balears han de disputar una eliminatòria per a participar en la fase final d’ascens a Segona Divisió (posterior 1a B)…
Dissabte 4 d’abril l’expedició edetana viatja a Mallorca en ferri, pateixen una mala mar i on pràcticament tota la plantilla del Bàsquet Llíria arriba més marejada que un allioli…
És la vespra de Sant Vicent de 1970, en Mallorca, i el Patronat derrota en la anada al Llíria 91 – 71… l’eliminatòria es posa molt fotuda, però no impossible…
Diumenge 12 d’abril, a la pista de la Piscina (actual Pavelló Vell) partit de tornada de l’eliminatòria amb el complicat repte de superar els 20 punts de desavantatge per a poder accedir a la Fase d’Ascens a 2a Divisió… el camp de bàsquet a rebentar en una autèntica Paranoia Edetana impressionant on els jugadors varen volar… ja al descans l’eliminatòria estava ben encarrilada… i un final apoteòsic amb un marcador contundent per als llirians 92 – 48…
La Fase Final d’Ascens a Segona Divisió es va disputar a Madrid del 20 al 26 d’abril de 1970… el Bàsquet Llíria va arribar a semifinals de la competició, però… l’Hospitalet va frustrar les aspiracions edetanes…
La temporada següent, 1971, a la Fase de Llíria era el Ripollet en la final el que avortava les nostres aspiracions…
Però a la tercera… a la fi, el 1972… l’ascens a Almeria!!!