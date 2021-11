Varen buscar ensorrar les voluntats i…

Teníem la força imparable al carrer i el poder precís a les nostres institucions… però ells buscaren el malbaratar-ho gratuïtament per un no-res… prostituïren el poder i intentaren, sense èxit, buidar els carres… ara va i escriuen llibres, com en un atac d’amnèsia o vivint en altre món, per a contar la pel·lícula que ‘Tenim el poder i només depén de nosaltres convertir-lo en força!… no és això, companys, no és això… amb voluntat real: menys destarifos, més acció directa i deixeu de fer ballar el cap!!*!!