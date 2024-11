URGENT: PER ALS AFECTATS i FAMILIARS VÍCTIMES DE LA DANA 2024

Acabe de rebre la comunicació d’un bon amic i germà d’una victima:

“Per favor. Passeu aquest vídeo i informació als afectats per la Dana en totes les xarxes socials.Acabe de confirmar-ho amb el Col·legi Oficial de Notaris de València.Cal fer una acta per cadascuna de les coses materials.

Jo he perdut a un germà i una neboda, però aquestes coses cal fer-les… Recopileu fotos, a l’acta es poden adjuntar fins a 14 fotos, si alguna família necessita ajuda per a gestionar-ho, estic a la vostra disposició desinteressadament.

Soc Josep Ignasi Carpio Espí, tel. 625516034 carpio@uv.es

Per favor sols familiars de víctimes i afectats directes per la Dana…“

“Els polítics ineptes han de pagar-ho penalment”

