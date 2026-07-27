Una vall bona per als Pobles Castell del Camp de Túria. Pòdcast 79 Cròniques Edetanes
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Setena temporada – Pòdcast 79
Al programa número 32 de Cròniques Edetanes féiem una descripció dels diversos sectors que componen l’actual comarca del Camp de Túria. Allí parlàvem del Camp de Llíria o Pla de Llíria, una gran zona històricament de secà situada al voltant de la capital comarcal. També descrivíem l’Alt Carraixet, una subcomarca arrapada a les vores del Gran Barranc que recull l’aigua de la Calderona i, finalment, dibuixàvem la Vallbona, un conjunt d’hortes teixides durant segles al voltant de l’aigua del nostre riu. I també comentàvem els altres noms que rep aquesta vall, com són els Pobles Castells o Túria Mitjà.
En aquell programa definíem els límits de la Vallbona i parlàvem dels seus pobles: la Pobla de Vallbona, l’Eliana, Sant Antoni de Benaixeve, Benaguasil, Riba-roja, Loriguilla i Vilamarxant. I també donàvem notícia de la creació d’un Sindicat dels Pobles Castells, cap al 1860, per a defensar els interessos comuns d’aquests pobles. A continuació donàvem algunes notícies de la premsa del s. XIX sobre diversos fets ocorreguts a la Vallbona que tenien el reg com a protagonista.
Després d’aquell programa, ens vam assabentar que, sortosament, els diversos sindicats de reg d’aquests pobles, amb els respectius ajuntaments, havien decidit donar nova vida a aquell extingit Sindicat dels Pobles Castells amb la recreació novament d’aquesta plataforma, d’arrels històriques, que havia de defensar una altra vegada, els interessos comuns de l’aigua i del camp de la Vallbona en els nostres dies.
L’acte inaugural d’aquest esdeveniment va tindre lloc en un indret profundament emblemàtic: l’ermita de Montiel, a Benaguasil, un autèntic balcó sobre la verda Vall dels Pobles Castells. Un paper destacat de l’acte va ser el parlament del geògraf Carles Sanchis, doctor de la Universitat de València, que va fer una presentació del passat més remot de la nostra agricultura edetana fins als projectes més plausibles de cara al futur. Gràcies a la seua generositat, podem ara reproduir aquella magnífica exposició oral per a tots els seguidors de Cròniques Edetanes i que quede, així, en la nostra memòria col·lectiva, un fet de tanta importància comarcal…