    • Tercera part del Camí Fondo de Llíria a València…

    19 d'octubre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Pòdcast, Terres Edetanes

    … l’històric camí romà (antiga Via Carrària) que enllaçava la capital de Camp de Túria amb la Valentia Edetanorum… i completament en ús fins a mitjan segle XIX… amb la primera part vos mostràrem el principi del camí als peus de la vella Edetai al segon, l’arribada al Cap i Casal pel Pont de Sant Josep… i ara és el moment d’anar a la Vallbona, només passar un centre comercial vora l’autovia, on estaria la part central d’aquesta important via de comunicació…

