Subsanat, tard però subsanat, aquest desvergonyiment amb el Vicent Partal…,

… una miqueta d’amnèsia… quarta i meitat de badada mental… sobredosi de negligència… gotetes d’omissió… però, sobretot, circumstàncies i després:

… e o tempo fiando un pano longo e gris enriba de nós…

… allà per l'estiu del 1984, a Bétera, me'ls va deixar el @vpartal… per tant, si no va ser ahir, seria despús-ahir… hui, a l'@OctubreCCC, abans de l'assemblea de @VilaWeb, li'ls he retornat els cinc discos de la foto… fonamentalment perquè no s'impacientara… pic.twitter.com/MJrZO96WnV

