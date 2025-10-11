vicentgalduf

    • Sime Galduf, amb el seu trombó, fa renàixer a Maurice Ravel…

    11 d'octubre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Pòdcast, Terres Edetanes

    Amb la música de fons del “Bolero” recordem quan el gran músic de Llíria Sime Galduf va participar en dos pòdcasts, el 12 i 13, de Cròniques Edetanes… en ells repassàrem la història de la música per terres edetanes des de l’època ibera fins a l’actualitat… “Suite edetana en dos moviments” els titulàrem… “Amb Edeta nasquérem com a músics” va ser el primer … i el segon “I amb els Ministrils ens impregnàrem de música”…

