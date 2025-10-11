Sime Galduf, amb el seu trombó, fa renàixer a Maurice Ravel…
Amb la música de fons del “Bolero” recordem quan el gran músic de Llíria Sime Galduf va participar en dos pòdcasts, el 12 i 13, de Cròniques Edetanes… en ells repassàrem la història de la música per terres edetanes des de l’època ibera fins a l’actualitat… “Suite edetana en dos moviments” els titulàrem… “Amb Edeta nasquérem com a músics” va ser el primer … i el segon “I amb els Ministrils ens impregnàrem de música”…
