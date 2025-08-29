Rondalla Valenciana: “Matilde, el darrer viatge”…
… recollida a la part final del pòdcast 5 de #CròniquesEdetanes…
Al vídeo escoltareu un relat original… Enric Llopis va contar en primera persona uns fets reals de 1971 esdevinguts per terres edetanes… i, magistralment, l’escriptora Carme Cardona ho va transformar màgicament en una arrel de llegenda seguint el camí de les nostres històries de tradició oral!!!
+ El programa senser, ‘Cròniques Edetanes 5‘ el podreu escoltar des d’aquest enllaç: Matilde, el darrer viatge. Pòdcast 05 Cròniques Edetanes
