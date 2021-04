… un any entre la realitat i la ciència-ficció… de presents inesperats, passats llegits, futurs incerts… tot anava a canviar, però sempre ens retornen per a viure a la vella anormalitat… i nosaltres, acceptant-ho, malbaratem les oportunitats que ens havíem proposat… acumulant frustracions, un any entre la ciència-ficció i la realitat…

