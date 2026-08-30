Recuperats els sis pòdcasts de Cròniques Edetanes que Spotify ens havia eliminat
Pòdcasts publicats originalment entre abril de 2022 i juny de 2026… però el 9 d’agost del 2026 l’allotjament on estan inserits, “Spotify for Creators”, ens comunicava que eliminava els programes per infringir, per unes músiques utilitzades sols durant uns breus segons, els drets de la propietat musical de tercers i ens l’eliminava, deixant de poder escoltar-se a les plataformes de Spotify, YouTube Music, Amazon Music, TuneIn i Apple Podcasts entre d’altres (hem perdut totes les estadístiques i enllaços originals a les xarxes)… sols a Ivoox perdura la gravació original, ja que aquest allotjament no ha detectat cap irregularitat… esmenats els problemes tornem a publicar el presents pòdcast seguint les directrius de l’allotjament i recuperar així per als nostres oients aquest treballs…
+ Pòdcast 8 La Vall d’Olocau, Marines i Gàtova (publicat originalment el 5 d’abril de 2022)
Original:
Rectificat:
+ Pòdcast 11 Un exemple de recerca d’història local, amb Ferran Zurriaga (publicat originalment el 15 de desembre de 2022)
Original:
Rectificat:
+ Pòdcast 16: D’Isabel de Villena a Isabel Clara Simó (publicat originalment el 15 de desembre de 2022)
Original:
Rectificat:
+ Pòdcast 27: Qui va ser aquell llirià de llegenda anomenat Armand Guerra? Escriptor, periodista i cineasta llibertari (publicat originalment el 28 de juny de 2023)
Original:
Rectificat:
+ Pòdcast 75: La Pobla de Vallbona vista des de la premsa del segle XIX (segona part) (publicat originalment el 5 de juny de 2026)
Original:
Rectificat:
+ Pòdcast 77: Germà Arrué, un benaguasiler en l’alliberament de París dels nazis el 24 d’agost del 1944 (publicat originalment el 25 de juny de 2026)
Original:
Rectificat:
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