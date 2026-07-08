Vicent Galduf

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    • RecercatPV Oliva 2026: resum audiovisual

    8 de juliol de 2026
    País Petit

    🎥 El FedinesPV ha preparat un xicotet vídeo resum de les dues jornades del RecercatPV que vareb celebrar-se a Oliva el juny passat.

    ▶️1️⃣ A la primera part del vídeo recollim les activitats del divendres 5 de juny, amb els i les protagonistes, les exposicions, la visita i el concert…

    ▶️2️⃣ A la segona part del vídeo s’han recollit les activitats del dissabte 6 de juny de 2026, un dia ben complet d’actes que va aplegar més d’un centenar de persones.

    ✒️ Amb les imatges de Francesc Viso, Salvador Mañó i Irene Mira i la realització de #CròniquesEdetanes hem resumit cadascuna de les jornades del RecercatPV. Moltes gràcies 🙏

    🔗 En podeu trobar una xicoteta crònica des d’aquest enllaç

    🎧 També podeu escoltar ací els programes Bastida dedica al RecercatPV 

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