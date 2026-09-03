Vicent Galduf

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    • Quan la Foia de Bunyol-Xiva parlava valencià. Pòdcast 81 Cròniques Edetanes

    3 de setembre de 2026
    Cròniques Edetanes Programes, d'oblits i des-oblits, País Petit, Pòdcast, Terres Edetanes

    Setena temporada – Pòdcast 81

    (Amb la participació de Carme Cardona, Neus Domínguez, Manuel Pastor, Sime Jordan i Joan Bell-lloc)

    El secret de la Foia

    Aquest nou programa, el núm. 81 de Cròniques Edetanes, volem dedicar-lo a una comarca germana, també edetana. Es tracta de la Foia de Bunyol-Xiva, un territori on el castellà local conserva centenars de paraules, sons i estructures que són valencianes.

    La publicació d’un nou estudi ha tornat a obrir un vell debat filològic a la Foia de Bunyol-Xiva. El filòleg Joan Bell-lloc ha revisat més de cent anys d’investigacions i defensa que els habitants de la zona van usar el valencià fins al segle XVIII i el van parlar fins al s. XIX. No es tractaria, doncs, de simples préstecs lingüístics de les comarques veïnes, sinó de les restes del valencià que va ser progressivament substituït pel castellà.

    En aquesta hipòtesi s’enfronten dues teories: la de l’adstrat, que parla de contacte lingüístic, i la del substrat, que defensa l’existència d’un valencià anterior a la comarca.

    La documentació històrica —processos judicials i notarials dels segles XV al XVIII— demostra que els musulmans de Bunyol i Xiva feien les seues declaracions davant les autoritats en valencià, mentre reservaven l’àrab per a la seua comunitat.

    Municipis com Xiva, Bunyol, Xest o Macastre mantenen hui un castellà farcit de valencianismes, mentre que Torís i una part de Xiva (el Pla de Quart) és l’única zona on el valencià ha continuat viu.

    El que és innegable és que la parla tradicional d’aquesta comarca, malgrat l’absència d’estudis d’història de la llengua i del parlar de la zona, constitueix un dels laboratoris lingüístics més interessants del nostre territori. Escolteu la nostra conversa.

    I, ja sabeu que podeu consultar l’article de referència punxant sobre el link que us proporcionem. Esperem que gaudiu i que el cuquet de la curiositat us porte a descobrir nous paisatges amagats, com la parla de la Foia de Bunyol-Xiva…

    Cròniques Edetanes

    Accedir a l’Episodi 81 de la Setena Temporada, “Quan la Foia de Bunyol-Xiva parlava valencià”, des de les següents plataformes de pòdcast:

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    + Ací des d’Spotify for Podcasters

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    + La parla de la Foia de Bunyol-Xiva: un procés de substitució inacabat – Joan Bell-lloc

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