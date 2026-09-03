Quan la Foia de Bunyol-Xiva parlava valencià. Pòdcast 81 Cròniques Edetanes

(Amb la participació de Carme Cardona, Neus Domínguez, Manuel Pastor, Sime Jordan i Joan Bell-lloc)
El secret de la Foia
Aquest nou programa, el núm. 81 de Cròniques Edetanes, volem dedicar-lo a una comarca germana, també edetana. Es tracta de la Foia de Bunyol-Xiva, un territori on el castellà local conserva centenars de paraules, sons i estructures que són valencianes.
En aquesta hipòtesi s’enfronten dues teories: la de l’adstrat, que parla de contacte lingüístic, i la del substrat, que defensa l’existència d’un valencià anterior a la comarca.
La documentació històrica —processos judicials i notarials dels segles XV al XVIII— demostra que els musulmans de Bunyol i Xiva feien les seues declaracions davant les autoritats en valencià, mentre reservaven l’àrab per a la seua comunitat.
Municipis com Xiva, Bunyol, Xest o Macastre mantenen hui un castellà farcit de valencianismes, mentre que Torís i una part de Xiva (el Pla de Quart) és l’única zona on el valencià ha continuat viu.
El que és innegable és que la parla tradicional d’aquesta comarca, malgrat l’absència d’estudis d’història de la llengua i del parlar de la zona, constitueix un dels laboratoris lingüístics més interessants del nostre territori. Escolteu la nostra conversa.