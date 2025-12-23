Vicent Galduf

    • Primera part de destarifos i dotoreries sobre les festes de Nadal: una col·lecció informal de curiositats…

    23 de desembre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Destarifos, Pòdcast

    … parlarem de… com el nom de la festa és Nadal, en singular i sense article… també ressaltem que no existeix cap referència històrica que ens parle de la data del naixement de Jesús, sols els evangelis i aquest determinen que no va ser el 25 de desembre… incidim que no eren tres, ni reis, i que només un dels quatre evangelis canònics, el de Mateu, els anomena Mags d’Orient… i, per acabar, tanquem la primera part amb Herodes que va ser un animal polític de l’època, però també un assassí delirant i un home sol i menystingut, però la història el recorda per l’única massacre que no va perpetrar…

