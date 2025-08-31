vicentgalduf

XafaNúvols

  • Instagram Cròniques Edetanes
  • Pinterest Croniques Edetanes
  • Twitter @vicentgalduf
  • #XafaNúvols
  • Destarifos
  • d'oblits i des-oblits
  • raonaments
  • País Petit
  • València Oblidada
  • Pòdcast Cròniques Edetanes
  • Terres Edetanes
  • Llíria en imatges
  • Cròniques Edetanes Programes

    • Preparant el pòdcast 69 de Cròniques Edetanes…

    31 d'agost de 2025
    Pòdcast, Terres Edetanes

    Per les Alcubles, als Serrans… acabant de preparar el pòdcast 69 (no serà gens ‘eròtic’) de #CròniquesEdetanes… amb un relat de Carme Cardona, que ens narrarà ella mateixa, basat en uns fets històrics del segle XVII documentats per Joan Bell-lloc…

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube

    @croniquesedetanes

    Per les Alcubles, als Serrans… acabant de preparar el pòdcast 69 (no serà gens ‘eròtic’) de CròniquesEdetanes… amb un relat de Carme Cardona, que ens narrarà ella mateixa, basat en uns fets històrics del segle XVII documentats per Joan Bell-lloc… misteri intriga sang TerresEdetanes

    ♬ original sound – Cròniques Edetanes – Cròniques Edetanes

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.