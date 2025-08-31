Preparant el pòdcast 69 de Cròniques Edetanes…
Per les Alcubles, als Serrans… acabant de preparar el pòdcast 69 (no serà gens ‘eròtic’) de #CròniquesEdetanes… amb un relat de Carme Cardona, que ens narrarà ella mateixa, basat en uns fets històrics del segle XVII documentats per Joan Bell-lloc…
