    • Pla de l’Arc Llíria principis 1986…

    2 de febrer de 2026
    Cròniques audiovisuals Edetanes, d'oblits i des-oblits, Llíria en imatges, Pòdcast, Terres Edetanes

    …records per a emmarcar… temporada inaugural del nou pavelló (a principis dels 90 s’ampliaria) amb esmaixada de Wiley Brown… i entre els milers de seguidors edetans, dos grans exjugadors dels 60 i 70: Carlos Peñarrocha i Salva Jordan… i el trombó de Sime Galduf amb la mítica “som, som, som els de la…” que tant ressonava al pavelló vell i a les festes de Sant Vicent… passió, sentiment i cor…

