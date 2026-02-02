Pla de l’Arc Llíria principis 1986…
…records per a emmarcar… temporada inaugural del nou pavelló (a principis dels 90 s’ampliaria) amb esmaixada de Wiley Brown… i entre els milers de seguidors edetans, dos grans exjugadors dels 60 i 70: Carlos Peñarrocha i Salva Jordan… i el trombó de Sime Galduf amb la mítica “som, som, som els de la…” que tant ressonava al pavelló vell i a les festes de Sant Vicent… passió, sentiment i cor…
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube