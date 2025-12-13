Vicent Galduf

Cròniques Edetanes: pòdcast i audiovisuals

    • Pasqual Enguidanos, l’escriptor de Llíria que viatjà a les estrelles…

    13 de desembre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Llíria en imatges, País Petit, Pòdcast, Terres Edetanes

    … l’edetà George H. White, tot un gran referent de la ciència-ficció europea… hui, 13 de desembre, fa 102 anys del seu naixement…

    És una oportunitat d’or, les pròximes festes de Nadal, per a continuar recuperant i valorant la seua gran obra i també perquè les generacions més joves tinguen l’oportunitat de conéixer i puguen llegir els llibres d’un escriptor que passà per la vida amb humilitat i desapercebut per als seus conveïns…

    Pasqual Enguidanos ha estat considerat un dels millors escriptors de literatura popular del segle XX a la Península i l’iniciador de la ciència-ficció contemporània al nostre país… Si Pasqual haguera viscut en un altre context social i polític, en contacte amb la literatura contemporània exterior i amb temps per a escriure de forma pausada, possiblement haguera pogut desenvolupar-se com un gran escriptor de novel·les. La seua sorprenent capacitat d’imaginació i la qualitat de la seua escriptura ho avalen…

    +👉L’edetà George H. White, tot un referent de la ciència-ficció europea, amb Francesc Rozalén. Pòdcast 38 Cròniques Edetanes

