Pasqual Enguidanos, l’escriptor de Llíria que viatjà a les estrelles…

… l’edetà George H. White, tot un gran referent de la ciència-ficció europea… hui, 13 de desembre, fa 102 anys del seu naixement…
És una oportunitat d’or, les pròximes festes de Nadal, per a continuar recuperant i valorant la seua gran obra i també perquè les generacions més joves tinguen l’oportunitat de conéixer i puguen llegir els llibres d’un escriptor que passà per la vida amb humilitat i desapercebut per als seus conveïns…
Pasqual Enguidanos ha estat considerat un dels millors escriptors de literatura popular del segle XX a la Península i l’iniciador de la ciència-ficció contemporània al nostre país… Si Pasqual haguera viscut en un altre context social i polític, en contacte amb la literatura contemporània exterior i amb temps per a escriure de forma pausada, possiblement haguera pogut desenvolupar-se com un gran escriptor de novel·les. La seua sorprenent capacitat d’imaginació i la qualitat de la seua escriptura ho avalen…