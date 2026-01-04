Vicent Galduf

Cròniques Edetanes: pòdcast i audiovisuals

  • d'oblits i des-oblits
  • Destarifos
  • Llíria en imatges
  • País Petit
  • raonaments
  • Terres Edetanes
  • València Oblidada
  • TikTok Cròniques Edetanes
  • Instagram Cròniques Edetanes
  • YouTube Cròniques Edetanes
  • XafaNúvols Twitter
  • Pòdcast Cròniques Edetanes
  • Cròniques Edetanes Programes
  • Cròniques audiovisuals Edetanes

    • Neu, ja fundida, a Llíria…

    4 de gener de 2026
    Cròniques audiovisuals Edetanes, d'oblits i des-oblits, Llíria en imatges, Pòdcast, Terres Edetanes

    Algunes imatges històriques de neu a Llíria… esperant a “Francis”, records en blanc i negre, i també en color, d’algunes vegades que la capital edetana va quedar enfarinada… i un parell addicional de fotografies de Benaguasil

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube

     

    Plaça Major Llíria gener 1960
    Des del Pla de l’Arc, la Vila Vella de Llíria gener 1960

     

    Avinguda Benaguasil 1960

     

    panoràmica Benaguasil 1960

     

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.