Neu, ja fundida, a Llíria…
Algunes imatges històriques de neu a Llíria… esperant a “Francis”, records en blanc i negre, i també en color, d’algunes vegades que la capital edetana va quedar enfarinada… i un parell addicional de fotografies de Benaguasil…
