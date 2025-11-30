Vicent Galduf

Pòdcast i audiovisuals "Cròniques Edetanes"

  • d'oblits i des-oblits
  • Destarifos
  • Llíria en imatges
  • País Petit
  • raonaments
  • Terres Edetanes
  • València Oblidada
  • TikTok Cròniques Edetanes
  • Instagram Cròniques Edetanes
  • YouTube Cròniques Edetanes
  • XafaNúvols Twitter
  • Pòdcast Cròniques Edetanes
  • Cròniques Edetanes Programes
  • Cròniques audiovisuals Edetanes

    • Migdiades edetanes…

    30 de novembre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Destarifos, Pòdcast

    … cabotaetes del Camp de Túria…

    Històries, historietes, embolics, romanços i ronquits de les gents dels nostres pobles!!!

    (…l’equip del pòdcast del “Cròniques Edetanes” a la serralada edetana de la Concòrdia en ple procés creatiu…)

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.