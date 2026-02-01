Vicent Galduf

    • Lluna plena edetana hui…

    1 de febrer de 2026
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Pòdcast, Terres Edetanes

    … ella va brotant al mateix temps que el sol desapareix…

    A la Vallbona, la Lluna plena li fa la competència al Sol, quan l’un se’n va, l’altra, reina de la Nit, apareix gloriosa per damunt de la Pobla…

    La Vallbona canvia d’escenari, però sempre lluminós!!!

