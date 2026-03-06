Vicent Galduf

Cròniques Edetanes: pòdcast i audiovisuals

    • “Les síl·labes del teu nom” de Carme Cardona

    6 de març de 2026
    Cròniques audiovisuals Edetanes, País Petit, Pòdcast, Terres Edetanes

    Ja podeu llegir l’últim llibre de Carme Cardona… publicat per l’editorial Bromera i premi de narrativa Ciutat d’Alzira 2025

    L’escriptora de Benaguasil ens regala una novel·la negra carregada de misteri, intriga, confabulacions, tensió i girs inesperats que et mantenen amb el cor en un puny fins a l’última pàgina…

    Carme Cardona, sense dubtes una de les grans escriptores valencianes actuals, es col·laboradora de plantilla del pòdcast del Camp de Túria “Cròniques Edetanes” on podreu gaudir de totes les seues aportacions i, sobretot, de tres textos inèdits: “Matilde, el darrer viatge. Pòdcast 05 Cròniques Edetanes”, “Passat de terror i mort als terrenys d’un centre comercial del Camp de Túria. Pòdcast 40 Cròniques Edetanes” i “El secret de les Alcubles del 1665: l’ombra de l’home mort. Pòdcast 69 Cròniques Edetanes”…

