“Les síl·labes del teu nom” de Carme Cardona

Ja podeu llegir l’últim llibre de Carme Cardona… publicat per l’editorial Bromera i premi de narrativa Ciutat d’Alzira 2025…
L’escriptora de Benaguasil ens regala una novel·la negra carregada de misteri, intriga, confabulacions, tensió i girs inesperats que et mantenen amb el cor en un puny fins a l’última pàgina…
