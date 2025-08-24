vicentgalduf

XafaNúvols

    • Les nostres oliveres, entre la monumentalitat i l’abandonament…

    24 d'agost de 2025
    País Petit, Pòdcast, Terres Edetanes

    Oliveres monumentals de Llíria: Olivera de la Fardeta i Olivera de l’Angelet… amb més de quatre-cents anys… són tot un símbol de la nostra terra i la nostra cultura…

    Però la realitat actual és que el paisatge rural valencià està en perill… s’està abandonant silenciosament… milers d’hectàrees d’oliveres, més de sis mil els útils cinc anys, han deixat de produir… no només estem perdent producció: perdem paisatge, biodiversitat, cultura i sobirania alimentària… el camp sense vida debilita tot el nostre territori…

    Cròniques Edetanes Pòdcast del Camp de Túria

