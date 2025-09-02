La volem a casa!!!
…la Dama d’Elx… i el mosaic d’Hèrcules de Llíria també!!! #Elx #Llíria #BaixVinalopó #CampDeTúria #PatrimoniValenciàEspoliat #CròniquesEdetanes
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube
@croniquesedetanes
La volem a casa…la Dama d’Elx… i el mosaic d’Hèrcules de Llíria també!!! #Elx #Llíria #BaixVinalopó #CampDeTúria #PatrimoniValenciàEspoliat