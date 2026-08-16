La Sang de Llíria amb Toni Llibrer. Pòdcast 80 Cròniques Edetanes
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Setena temporada – Pòdcast 80
Enguany celebrem el 750 aniversari de la mort de Jaume I, senyor que fou de Llíria i que promogué la construcció de l’església de Santa Maria, un edifici que ha arribat fins als nostres dies i que, després de vora 800 anys, continua cridant els fidels a l’oració i encara ompli de goig i alegria l’aire edetà, anunciant les festes i les solemnitats que celebrem al llarg de l’any. Aquesta església és un cúmul de sensacions i d’elements materials i arquitectònics que ens fan redescobrir etapes, modes, personatges i institucions de temps passats i que ens expliquen el nostre present.
En aquest 80é programa de Cròniques Edetanes visitarem l’església de la Sang i aguaitarem a través d’un finestral gòtic, guiats per la paraula sàvia de l’historiador Antoni Llibrer. L’acompanya Joan Bell-lloc…
Vídeo complet amb les imatges de la gravació:
Cròniques Edetanes
Accedir a l’Episodi 80 de la Setena Temporada, “La Sang de Llíria amb Toni Llibrer”, des de les següents plataformes de pòdcast:
+ Ací versió vídeo a YouTube
+ Ací des d’Spotify
+ Ací des de YouTube Music
+ Ací des d’iVoox
+ Ací des d’Amazon Music
+ Ací des de TuneIn
+ Ací des d’Spotify for Creators
+ … i des d’ací tots els pòdcasts complets a YouTube
Li agraïm a Toni Llibrer els detalls i les explicacions que ens faran veure la Sang, a partir d’ara, amb uns ulls diferents, carregats de claredat històrica i de lluminositat artística que augmentaran la nostra estima per aquest edifici…