La nit de les animetes

Podcast gravat a Llíria, al Casal Jaume I del Camp de Túria d’@AccioCulturalPV, amb la participació de Josema de Miguel, Manolo Sànchez, Joan Domínguez i Carme Cardona. També posàrem una cadira per al Butoni, Greixer, Moro Mussa, Saginer, Banyeta, Cuca Fera, Carronya i restant univers d’espanta criatures que poblaven el nostre món imaginari en una nit com la de hui i on, oralment, perduraven entre nosaltres eternament de generació en generació. Si tanqueu els ulls, vos adonareu de la seua presència entremig de les paraules dels nostres experts de les “Cròniques edetanes”.

