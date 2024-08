La fàbrica dels sacs de Ríos, una indústria del passat llirià (primera part). Pòdcast 50 Cròniques Edetanes

Quinta Temporada – Episodi 12 (programa 50)

Amb la participació de Juanjo Adrià. Presenta Joan Bell-lloc. Edita Vicent Galduf.

Hem arribat al pòdcast número 50 de ‘Cròniques Edetanes’ i ho hem volgut celebrar amb un amic nostre, col·laborador puntual en alguns programes anteriors (‘Els repobladors balears al Camp de Túria (1609-1650’ i ‘Els deportats als camps de concentració nazis nascuts al Camp de Túria i la Serrania’). Es tracta de Joan Josep Adrià i Montolio, doctor en història contemporània i llirià de soca-rel. Ha publicat nombrosos articles, sol o en col·laboració, en diferents revistes d’Història i Literatura. La seua tesi doctoral va ser: ‘La postguerra en un poble valencià: Llíria 1939-1953’. També és coautor de dos llibres emblemàtics del seu país petit: ‘L’atzarosa vida d’Enrique Blat: un empresari republicà del Camp de Túria (1879-1951)’ i ‘La fàbrica dels sacs de Ríos: una indústria del passat llirià (1929-1974)’. Comuniquem als nostres seguidors que aquest últim llibre es pot descarregar gratuïtament des dels nostres webs de Cròniques Edetanes clicant al títol de la publicació.

Joan Josep Adrià ha continuat investigant diversos aspectes d’aquesta emblemàtica fàbrica de sacs de Ríos, així com de tot un conjunt d’aspectes històrics i econòmics, de problemes, de la seua repercussió social i de les conseqüències d’aquest important centre industrial que durant dècades va marcar la vida laboral de milers de llirians, especialment de llirianes, i d’altres veïns dels pobles edetans. Fruit de tot açò va ser la publicació, juntament amb Amparo Castillo Mas, del llibre esmentat. Actualment, continua participant en diversos actes, presentacions i jornades en què exposa les conclusions i noves aportacions sobre el tema.

Per això, hem mantingut una llarga i amena conversa amb ell sobre aquest assumpte que, per la quantitat d’informació, dividirem en dos programes. En aquesta ocasió, Juanjo Adrià exposa les línies generals de la industrialització a Llíria, especialment des de mitjan s. XIX fins a mitjan s. XX. I dins d’aquest apartat ens explicarà, fil per randa, l’aparició, el desenvolupament i el final de la fàbrica de Ríos, tot situant, enmig, fets històrics tan importants com la guerra del 36.

Hem deixat per al pròxim programa dos aspectes que són conseqüència de la fàbrica de Ríos: l’aparició de les Casetes Noves i la conflictivitat laboral.

I ja comencem la tertúlia amb el nostre convidat, Juanjo Adrià

