La Dama d’Elx i el Mosaic de Llíria: patrimoni valencià espoliat…
Agost 1897: un jove jornaler trobava en Elx un insòlit bust de pedra ibèric…
Agost 1917: durant unes obres en Llíria, a “Ca Porcar”, va aparèixer un mosaic romà…
Vint-i-sis dies sols va romandre la Dama d’Elx en terres valencianes ja que ràpidament va ser adquirida pel Museu del Louvre de París…
A terres edetanes vàrem tindre més sort i durant vint-i-cinc anys gaudirem de les tessel·les d’art del segle III, però…:
Ambdues obres d’art espoliades estan actualment exhibides al Museo Arqueológico de Madrid molt lluny del Baix Vinalopó i del Camp de Túria…
Escolteu el #pòdcast 65 de #CròniquesEdetanes “El mosaic del Treballs d’Hèrcules, patrimoni edetà“
