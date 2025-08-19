vicentgalduf

    • La Dama d’Elx i el Mosaic de Llíria: patrimoni valencià espoliat…

    19 d'agost de 2025
    Llíria en imatges, País Petit, Pòdcast, Terres Edetanes

    Agost 1897: un jove jornaler trobava en Elx un insòlit bust de pedra ibèric…

    Agost 1917: durant unes obres en Llíria, a “Ca Porcar”, va aparèixer un mosaic romà…

    Vint-i-sis dies sols va romandre la Dama d’Elx en terres valencianes ja que ràpidament va ser adquirida pel Museu del Louvre de París…

    A terres edetanes vàrem tindre més sort i durant vint-i-cinc anys gaudirem de les tessel·les d’art del segle III, però…:

    Ambdues obres d’art espoliades estan actualment exhibides al Museo Arqueológico de Madrid molt lluny del Baix Vinalopó i del Camp de Túria

    Escolteu el #pòdcast 65 de #CròniquesEdetanes  “El mosaic del Treballs d’Hèrcules, patrimoni edetà

