    • La Calderona des de Sant Miquel de Llíria…

    23 de setembre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Llíria en imatges, Pòdcast, Terres Edetanes

    Parlem amb Rafa Solaz, l’autor del panell informatiu d’aquesta serralada de més de quinze quilòmetres instal·lat per l’ajuntament de Llíria al Pic on històricament es trobava l’antiga Edeta… les muntanyes de tres comarques a cop d’ull: Alt Palància, Camp de Túria i Camp de Morvedre

