Inundacions i diluvis a Llíria: el 1949, la del 57… i setembre de 2021

La nit del dimecres 1 al dijous 2 de setembre del 2021 va ser difícil d’oblidar per als veïns i les veïnes de Llíria. El que semblava una plàcida nit de finals d’estiu va esdevenir una tempesta d’una magnitud que no es recordava en molts anys; en pocs minuts els carrers es transformaren en rius, on l’aigua es mesclava amb el fang procedent dels tossals que envolten el nucli urbà, en concret varen caure en menys d’una hora 94,2 litres per metre quadrat segons AEMET.

Especialment cridaner era l’aspecte del carrer Sant Miquel, on l’aigua va arrossegar la terra i enderrocs de les obres que s’hi estan duent a terme a la zona, a l’altura dels carrers Recared, Aldea Alta i Barranquet, al mateix carrer Sant Miquel es va enfonsar el sostre d’una casa com podeu veure a la imatge següent: