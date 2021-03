… a les grans ciutats del País Valencià, i d’arreu, no hi ha quasi cap problema… però te’n vas allunyant d’elles i, en aquesta era tecnològica i digital, vas perdent progressivament velocitat i connexió… en això que arribes a les comarques de l’interior (com per exemple a la foto la zona dels Ports) i aleshores et quedes completament apagat, fora de cobertura… i cal recórrer als senyals de fum per comunicar-se…

