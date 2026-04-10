… i 28, epíleg: Antigues masies al Camp de Túria, el pòdcast final
I amb aquest pòdcast de Cròniques Edetanes, el #72, donem per acabades les activitats que hem dedicat a les nostres masies. Han estat 29 programes (comptant que el 9 tenia dues parts), entre pòdcasts i vídeos, als quals podeu accedir des d’ací. A més d’entrevistes als autors i mestres en la matèria, com Miquel del Rey, hem recorregut amb els voluntariosos caminants tres grans masies i un maset de Riba-roja; un bell conjunt de masies-palau de Bétera, algunes autèntiques obres mestres arquitectòniques. En el recorregut hem visitat el Calvari i el Panteó dels marquesos de Bétera. A la Pobla vam visitar dues grans masies i l’oratori del mas de Tous, veritable Capella Sixtina del Camp de Túria. També visitàrem el conjunt dels Masets. A l’Eliana vam veure la grandiosa torre de Bava, o del Virrei, actualment en plena restauració, així com el vell molí de la Lluna. Finalment, al Camp de Llíria, vam entrar en algunes masies senyorials, esplèndids nuclis d’explotació agrària carregats d’història i de cultura. Esperem haver oferit un bon material de caràcter patrimonial, etnogràfic, històric i artístic que deixem a disposició de tots els nostres seguidors i amics…
