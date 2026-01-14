i 02 Una història de cada principi d’any… l’origen del nom dels actuals dotze mesos de l’any…

El 45 aC Juli Cèsar va establir el que es coneix com a “calendari julià” que tindria un any de 365 dies i 6 hores. Les hores sobreres s’acumulaven i eren afegides al febrer cada quatre anys i va traslladar l’inici de l’any de l’1 de març a l’1 de gener. Es van conservar els noms dels mesos originals encara que havia canviat el seu ordre. Quintilis ja no seria el quint, sinó el sèptim, i així tots els altres fins a decembris, que no seria el dècim, sinó el dotzè i últim. En ser assassinat Cèsar, Marc Antoni va honrar la seua memòria rebatejant l’antic mes quintilis amb el nom de iulius (juliol). Per la seua part, l’emperador Octavi August no volgué ser menys i es consagrà per a ell un mes, el sextilis, que passà a nomenar-se augustus (agost)… i fins als nostres dies els noms dels mesos han perdurat invariables…