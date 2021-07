Històries d’Edeta: el mosaic dels Treballs d’Hèrcules a la fresca

+Les pedres parlen

… el 17 de juliol del 2021 quedarà gravat en la història del nostre web perquè en aquesta data, i en col·laboració amb la regidoria de Patrimoni de l’ajuntament de Llíria que ens va convidar a participar, vàrem encetar les visites guiades als 12 Treballs d’Hèrcules… Ja a ca Porcar, lloc on s’exposen els dotze treballs d’Hèrcules, férem menció de l’heura, planta que apareix al mosaic, relacionada amb el deu Baco. També cal parlar de l’ullastre, (oliveres silvestres) que apareixen al treball del Lleó de Nemea com a eina (com a garrot), que l’heroi usarà per a véncer-lo en un combat de característiques èpiques…

