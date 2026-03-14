Història d’un amor: el del nostre pòdcast amb el gran músic edetà Sime Galduf…
El cantant mexicà Luis Miguel ha immortalitzat una cançó, “Història d’un amor”, que ja ha entrat en la categoria de “música clàssica”. La lletra desenvolupa una altra idea consagrada de la literatura universal, l’intens dolor que produeix en els amants la seua separació, bé siga per l’oblit, pel desamor o per la mort.
El músic edetà, Sime Galduf, s’ha endinsat en aquest laberint d’idees i sentiments i ha arribat a la mística sufí, a la paràbola de “la Mort al mercat”, on la Parca assenyala el final de la vida dels condemnats. Tanmateix, en aquest cas, després d’escoltar la “Història d’un amor”, la Mort arriba a sentir la profunditat del dolor que causa la separació i, canviant d’idea, deixa viure els amants. Tot un clàssic entre els clàssics en la veu del trombó edetà Simeón Galduf… el piano d’Amparo Ferris i el fliscorn de Chano Gil…
