Germà Arrué, un benaguasiler en l’alliberament de París dels nazis el 24 d’agost del 1944. Pòdcast 77 Cròniques Edetanes
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Setena temporada – Pòdcast 77
Una de les nostres finalitats és l’intent de recuperar la memòria de totes aquelles persones de la nostra comarca que, tot i haver-se distingit en algun treball o en algun fet important, han romàs en la penombra del desconeixement respecte a les generacions posteriors.
Aquest és el cas de Germà Arrué “el Tiroi”, un benaguasiler que, per diferents circumstàncies de l’atzar, va protagonitzar un fet gairebé heroic com fou l’alliberament de París dels nazis el 24 d’agost del 1944 al costat d’un altre gran valencià, Amat Granell (Borriana-Sueca).
En aquest programa, l’investigador benaguasiler Josep Vicent Galiana Bondia, especialista en història militar i autor del llibre “Benaguasil, 1931-1949”, ens descobreix la figura del nostre il·lustre paisà des de la seua infantesa fins al final dels seus dies. Gràcies a aquesta informació anem posant llum a la foscor i descobrim amb més claredat la realitat dels nostres pobles i la nostra gent.