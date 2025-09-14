Germà Arrué un benaguasiler de llegenda…

… recuperem la memòria d’un veí del Camp de Túria que amb la “9” va ser dels primers d’entrar al París alliberat en agost de 1944 i que va jugar un paper important en la segona guerra mundial…
Ho escoltareu al pròxim “Cròniques Edetanes” que serà el nostre pòdcast 70 amb la particpació de Josep Galiana…
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube