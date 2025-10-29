vicentgalduf

    • Ermita de la Montieleta de Benaguasil, concert Camerata la Stravaganza…

    29 d'octubre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Pòdcast

    continuen els concerts a l’ermita de Benaguasil i la vesprada del diumenge 26 octubre 2025 el magnífic grup barroc “Camerata la Stravaganza” ha oferit una actuació en aquesta església, gràcies a la generosa acollida de les terciàries caputxines i a la decidida gestió de Carles Subiela i “Consolat de Mar“.

    El concert ha estat una passetjada intensament emotiva pel barroc tant en l’aspecte més culte de la música religiosa com per la música no tan coneguda del teatre i el carrer. La sessió ha finalitzat amb una sorprenent adaptació de dues cançons dels Beatles a l’estil “barroc”: Hey Jude i Yellow submarine. En fi, una vetlada inoblidable!!!

    Una setmana abans havia sigut l’actuació de la La Colla de Tabaleters i Dolçainers “Consolat de Mar”… eixe concert va ser a l’esplanada del Santuari de la “Montieleta” dins dels mateixos actes…

    La Colla de Tabaleters i Dolçainers de “Consolat de Mar” hui a la vesprada a l’esplanada del Santuari de la “Montieleta” a Benaguasil… i l’amic Ferran Navarro fent de solista per a gran delícia dels nostres oïts!!!Plaers del Camp de Túria!!!! #Benaguasil #CampDeTúria

    ♬ original sound – Cròniques Edetanes

     

     

