vicentgalduf

XafaNúvols

  • Instagram Cròniques Edetanes
  • Pinterest Croniques Edetanes
  • Twitter @vicentgalduf
  • #XafaNúvols
  • Destarifos
  • d'oblits i des-oblits
  • raonaments
  • País Petit
  • València Oblidada
  • Pòdcast Cròniques Edetanes
  • Terres Edetanes
  • Llíria en imatges
  • Cròniques Edetanes Programes

    • Els uns dels altres… els pobles edetans parlen els uns dels altres…

    3 de setembre de 2025
    Pòdcast, Terres Edetanes

    Dites i tòpics populars de la nostra comarca… llibre publicat per l’Ideco Camp de Túria… i també podreu escoltar-lo al pòdcast 3 de Cròniques Edetanes

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Els Pobles Edetans parlen els uns dels altres. Pòdcast 03 Cròniques Edetanes

    @croniquesedetanes

    Els pobles edetans parlen els uns dels altres… Dites i tòpics populars de la nostra comarca… llibre publicat per l’Ideco Camp de Túria… i també podreu escoltar-lo al pòdcast 3 de CròniquesEdetanes… CampDeTúria Vilamarxant Llíria Benaguasil

    ♬ original sound – Cròniques Edetanes – Cròniques Edetanes

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.