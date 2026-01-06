El trenet de Llíria a València… 6 de gener de 2026 Cròniques audiovisuals Edetanes, Pòdcast, Terres Edetanes … creuant tot el Camp de Túria… amb segle i mig d’història, ha guanyat en presència, però la lentitud continua… cada vegada li costa més temps anar al Cap i Casal… i retornar… segur que el 1881 era més ràpid que ara!!! + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube