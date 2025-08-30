vicentgalduf

    • El final del Camí Fondo edetà en arribar a València ciutat…

    30 d'agost de 2025
    País Petit, Pòdcast

    … dies enrere vos mostràvem l’inici de la ruta des de terres edetanes, des de Llíria… i hui publiquem la part final arribant a València ciutat… la històrica xarxa de comunicacions que va perdurar fins a ben entrat el segle XX…
    #CròniquesEdetanes #pòdcast

     

    + Primera part👉 El Camí Fondo edetà

    @croniquesedetanes Final del Camí Fondo… dies enrere vos mostràvem l’inici des de #Llíria… i hui publiquem la part final a #València ciutat… la històrica xarxa de comunicacions que perdurà fins a ben entrat el segle XX… #CròniquesEdetanes #pòdcast ♬ original sound – Cròniques Edetanes

