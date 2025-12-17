Vicent Galduf

    • El diccionari valencià de 1851 del llirià Josep Escrig…

    17 de desembre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, País Petit, Pòdcast, Terres Edetanes

    El 1851 s’edita el primer Diccionari General i Sistemàtic de Valencià, obra del llirià Josep Escrig… cent setanta-quatre anys després, la capital del Camp de Túria recupera de bell nou la seua figura com a tema central de la revista “Lauro: quaderns d’història i societat” que arriba ja al seu número quinze… recuperem ara aquest fragment de la Tertúlia de Miquel Martí a Ràdio Pobla, i pòdcast 47 de Cròniques Edetanes, del 31 de maig de 2024 on els filòlegs del Camp de Túria (Joan Bell-lloc, Toni Contelles i Ximo Pelejà) parlen amb la Doctora de la Universitat d’Alacant Maribel Guardiola Savall, especialista en la figura de l’edetà Josep Escrig que el 1851 ja publicà un gros diccionari “valencià-castellà” on recollí diversos “llirianismes”, molts dels quals comentem en aquesta tertúlia radiofònica…

