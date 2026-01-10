El cant dels Maulets, a la Plana Baixa…
Des de terres edetanes, amb sabor a Camp de Túria, la dolçaina i el tabalet del Ferran i l’Andone posant ritme… Vila-real, II Congrés d’Entitats Recreadores del Segle XVIII, 10 gener 2026…
