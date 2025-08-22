El Camí Fondo edetà…
… de #Llíria cap a #València, passant per la #Vallbona… antiga Via Carrària romana… #CròniquesEdetanes #CampDeTúria
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky
@croniquesedetanes
El Camí Fondo de #Llíria cap a València, passant per la Vallbona… antiga Via Carrària romana… #CròniquesEdetanes #CampDeTúria