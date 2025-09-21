vicentgalduf

    • El Barranquet, una partida de la Vallbona compartida per la Pobla i l’Eliana…

    21 de setembre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Pòdcast, Terres Edetanes

    El Barranquet és una partida de la Vallbona que comparteixen actualment els termes de la Pobla i l’Eliana, a la zona on ara trobem un centre comercial. També s’anomena el Secà de Blanes i en època medieval era “el Capiró de Jueu”. Allí, a la vora del barranquet que li dona nom, trobem les carrilades d’un vell camí romà, un canal del s. XVIII mai usat i les restes d’una masia assolada. Actualment per denominar aquest paratge arqueològic s’usa un topònim equivocat, ja que l’estrany nom de la Covatella està a molts quilòmetres d’ací en Godella. És un bon moment de tornar a dir les coses pel seu nom i recuperar les arrels històriques.

