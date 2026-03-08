El 1943, a Llíria, va tindre lloc la primera vaga de dones durant el franquisme
… a la fàbrica de sacs de Rios el 2 de juny de 1943… ho conta Juanjo Adrià a la “Tertúlia” de Miquel Martí a RàdioPobla commemorant el #8deMarç, Dia de la Dona, i distintes vagues al Camp de Túria on les dones edetanes varen ser les exclusives protagonistes…
…trobareu més informació a:
+ “La fàbrica dels sacs de Ríos, una indústria del passat llirià (primera part). Pòdcast 50 Cròniques Edetanes”
i + “Llíria i la fàbrica dels sacs de Ríos, 1929-1974 (segona part). Pòdcast 52 Cròniques Edetanes”
