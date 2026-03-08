Vicent Galduf

Cròniques Edetanes: pòdcast i audiovisuals

  • d'oblits i des-oblits
  • Destarifos
  • Llíria en imatges
  • País Petit
  • raonaments
  • Terres Edetanes
  • València Oblidada
  • TikTok Cròniques Edetanes
  • Instagram Cròniques Edetanes
  • YouTube Cròniques Edetanes
  • XafaNúvols Twitter
  • Pòdcast Cròniques Edetanes
  • Cròniques Edetanes Programes
  • Cròniques audiovisuals Edetanes

    • El 1943, a Llíria, va tindre lloc la primera vaga de dones durant el franquisme

    8 de març de 2026
    Cròniques audiovisuals Edetanes, d'oblits i des-oblits, Pòdcast, Terres Edetanes

    … a la fàbrica de sacs de Rios el 2 de juny de 1943… ho conta Juanjo Adrià a la “Tertúlia” de Miquel Martí a RàdioPobla commemorant el #8deMarç, Dia de la Dona, i distintes vagues al Camp de Túria on les dones edetanes varen ser les exclusives protagonistes…

     

    …trobareu més informació a:

    + “La fàbrica dels sacs de Ríos, una indústria del passat llirià (primera part). Pòdcast 50 Cròniques Edetanes

    i + “Llíria i la fàbrica dels sacs de Ríos, 1929-1974 (segona part). Pòdcast 52 Cròniques Edetanes

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Xiuxiuejar

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.