Eclipsi amb música a Llíria

Vicent Galduf

Cròniques Edetanes: pòdcast i audiovisuals

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    15 d'agost de 2026
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Llíria en imatges, Pòdcast, Terres Edetanes

    La vesprada del dia 12 d’agost del 2026 romandrà en la nostra memòria i en la hemeroteca de Cròniques Edetanes per tota l’eternitat. Sobre el cel d’Edeta es va lliurar una titànica lluita entre els dos astres més gegantins que regeixen el nostre passat col·lectiu mediterrani: la Lluna i el Sol. Els humans, impotents, vam eixir als carrers, a les terrasses i a les places, vam pujar a les muntanyes i vam córrer a les valls per contemplar tan colossal combat.

    Així i tot, l’emoció del moment ens va fer traure el millor que tenim dins. El gran Ferran i la colla de l’Estrela Roja agombolà el moment suprem del combat, cos a cos, entre Hèlios i Selene, amb la melodia més bella que els valencians estem acostumats a sentir en els moments culminats: la Muixeranga, cant de lluita i de victòria alhora. Les seues vibrants notes donaren el toc èpic i grandiós a aquest fet astronòmic que, malgrat la presència inquietant dels núvols de Ponent, pogué acabar amb un trepidant: Visca la Terra!!!

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