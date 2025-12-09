Des del mirador edetà de les Bodegues de Torres…
… a la Concòrdia de Llíria… tres indocumentats absorbint des de les altures els últims minuts del sol per a poder renàixer l’endemà… plaers quotidians de les terres edetanes…
